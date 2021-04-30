Коронавірус в Індії: люди купують ліки на "чорному ринку"
В Індій люди купують ліки на "чорному ринку", щоб вилікуватися від коронавірусу. Ліків в країні сильно не вистачає.
Про це пише Associated Press.
В Індії люди приймають відчайдушні заходи, щоб спробувати зберегти життя близьким, хворим коронавірусом. Для цього одні вдаються до неперевірених методів лікування, а інші - до "чорного ринку", щоб купити ліки.
Видання пише, що смерть від коронавірусу в Індії стала настільки всюдисуща, що у багатьох містах не вистачає місця для поховань, а вночі палають світяться похоронні багаття.
Ліки, які допомагають лікувати COVID-19, такі як ремдесівір та стероїди для госпіталізованих пацієнтів, відсутні в лікарнях та аптеках. Кисню також не вистачає, не вистачає і звичайних ліжок в лікарнях.
"У четвер вранці в Нью-Делі, місті з населенням 29 мільйонів чоловік, було всього 14 безкоштовних ліжок для інтенсивної терапії", - пише видання.
Хоча Індія є провідним виробником ліків у світі, регулювання в ній ліків було слабким навіть до пандемії.
Видання наводить як приклад один з випадків, коли в приватній лікарні від коронавірусу лікували 68-річного чоловіка. Для лікування йому був необхідний противірусний препарат ремдесівір і ліки, що пригнічують імунні реакції людини тоцилізумаб. У лікарні і в аптеках цих ліків не було і син пацієнта звернувся до дилера, який пообіцяв ліки, взявши аванс майже в 1000 доларів. В результаті торговець ліками так не з'явився і чоловік помер.
Також повідомляється, що в багатьох випадках через нестачу ліків лікарі призначають препарати, не схвалені ВООЗ. Наприклад, Індія дозволяє пацієнтам з легким ступенем тяжкості призначати гідроксихлорохін або івермектин, ліки, що використовуються при деяких тропічних захворюваннях.
"Існує мало доказів того, що вони працюють проти COVID-19, і ВООЗ настійно рекомендує не використовувати гідроксихлорохін для лікування COVID-19 будь-якого ступеня тяжкості і не використовувати івермектин, за винятком досліджень", - пише видання.
Нагадаємо, в Індії на "чорному ринку" купують ще й кисень. Ситуація з коронавірусом критична.
Раніше повідомлялося, що сорок країн світу погодилися поділитися з Індією запасами кисню.
Також ми писали, що США виділять Індії 100 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом.