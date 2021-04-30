Коронавірус в Індії: люди купують ліки на "чорному ринку"

В Індій люди купують ліки на "чорному ринку", щоб вилікуватися від коронавірусу. Ліків в країні сильно не вистачає.

В Індії люди приймають відчайдушні заходи, щоб спробувати зберегти життя близьким, хворим коронавірусом. Для цього одні вдаються до неперевірених методів лікування, а інші - до "чорного ринку", щоб купити ліки.

Видання пише, що смерть від коронавірусу в Індії стала настільки всюдисуща, що у багатьох містах не вистачає місця для поховань, а вночі палають світяться похоронні багаття.

Ліки, які допомагають лікувати COVID-19, такі як ремдесівір та стероїди для госпіталізованих пацієнтів, відсутні в лікарнях та аптеках. Кисню також не вистачає, не вистачає і звичайних ліжок в лікарнях.

" У четвер вранці в Нью-Делі, місті з населенням 29 мільйонів чоловік, було всього 14 безкоштовних ліжок для інтенсивної терапії", - пише видання.

Хоча Індія є провідним виробником ліків у світі, регулювання в ній ліків було слабким навіть до пандемії.

Видання наводить як приклад один з випадків, коли в приватній лікарні від коронавірусу лікували 68-річного чоловіка. Для лікування йому був необхідний противірусний препарат ремдесівір і ліки, що пригнічують імунні реакції людини тоцилізумаб. У лікарні і в аптеках цих ліків не було і син пацієнта звернувся до дилера, який пообіцяв ліки, взявши аванс майже в 1000 доларів. В результаті торговець ліками так не з'явився і чоловік помер.

Також повідомляється, що в багатьох випадках через нестачу ліків лікарі призначають препарати, не схвалені ВООЗ. Наприклад, Індія дозволяє пацієнтам з легким ступенем тяжкості призначати гідроксихлорохін або івермектин, ліки, що використовуються при деяких тропічних захворюваннях.