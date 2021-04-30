ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Коронавірус в Індії: люди купують ліки на "чорному ринку"

Новость на русском → Індія, П'ятниця 30 квітня 2021 00:47
Коронавірус в Індії: люди купують ліки на "чорному ринку" Фото: в Індії не вистачає ліків (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Індій люди купують ліки на "чорному ринку", щоб вилікуватися від коронавірусу. Ліків в країні сильно не вистачає.

Про це пише Associated Press.

В Індії люди приймають відчайдушні заходи, щоб спробувати зберегти життя близьким, хворим коронавірусом. Для цього одні вдаються до неперевірених методів лікування, а інші - до "чорного ринку", щоб купити ліки.

Видання пише, що смерть від коронавірусу в Індії стала настільки всюдисуща, що у багатьох містах не вистачає місця для поховань, а вночі палають світяться похоронні багаття.

Ліки, які допомагають лікувати COVID-19, такі як ремдесівір та стероїди для госпіталізованих пацієнтів, відсутні в лікарнях та аптеках. Кисню також не вистачає, не вистачає і звичайних ліжок в лікарнях.

"У четвер вранці в Нью-Делі, місті з населенням 29 мільйонів чоловік, було всього 14 безкоштовних ліжок для інтенсивної терапії", - пише видання.

Хоча Індія є провідним виробником ліків у світі, регулювання в ній ліків було слабким навіть до пандемії.

Видання наводить як приклад один з випадків, коли в приватній лікарні від коронавірусу лікували 68-річного чоловіка. Для лікування йому був необхідний противірусний препарат ремдесівір і ліки, що пригнічують імунні реакції людини тоцилізумаб. У лікарні і в аптеках цих ліків не було і син пацієнта звернувся до дилера, який пообіцяв ліки, взявши аванс майже в 1000 доларів. В результаті торговець ліками так не з'явився і чоловік помер.

Також повідомляється, що в багатьох випадках через нестачу ліків лікарі призначають препарати, не схвалені ВООЗ. Наприклад, Індія дозволяє пацієнтам з легким ступенем тяжкості призначати гідроксихлорохін або івермектин, ліки, що використовуються при деяких тропічних захворюваннях.

"Існує мало доказів того, що вони працюють проти COVID-19, і ВООЗ настійно рекомендує не використовувати гідроксихлорохін для лікування COVID-19 будь-якого ступеня тяжкості і не використовувати івермектин, за винятком досліджень", - пише видання.

Нагадаємо, в Індії на "чорному ринку" купують ще й кисень. Ситуація з коронавірусом критична.

Раніше повідомлялося, що сорок країн світу погодилися поділитися з Індією запасами кисню.

Також ми писали, що США виділять Індії 100 мільйонів доларів для боротьби з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Індія
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19