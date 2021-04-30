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Коронавирус в Индии: люди покупаю лекарства на "черном рынке"

Новина українською → Индия, Пятница 30 апреля 2021 00:47
Коронавирус в Индии: люди покупаю лекарства на "черном рынке" Фото: в Индии не хватает лекарств (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Индии люди покупают лекарства на "черном рынке", чтоб вылечиться от коронавируса. Лекарств в стране сильно не хватает.

Об этом пишет Associated Press.

В Индии люди принимают отчаянные меры, чтобы попытаться сохранить жизнь близким, заболевшим коронавирусом. Для этого одни прибегают к недоказанным методам лечения, а другие - к "черному рынку", чтоб купить лекарства.

Издание пишет, что смерть от коронавируса в Индии стала настолько вездесуща, что во многих городах не хватает места для захоронений, а ночью пылают светящиеся погребальные костры.

Лекарства, которые, помогают лечить COVID-19, такие как ремдесивир и стероиды для госпитализированных пациентов, отсутствуют в больницах и аптеках. Кислорода также не хватает, не хватает и обычных коек в больницах.

"В четверг утром в Нью-Дели, городе с населением 29 миллионов человек, было всего 14 бесплатных коек для интенсивной терапии", - пишет издание.

Хотя Индия является ведущим производителем лекарств в мире, регулирование в ней лекарств было слабым даже до пандемии.

Издание приводит в пример один из случаев, когда в частной больнице от коронавируса лечили 68-летнего мужчину. Для лечения ему был необходим противовирусный препарат ремдесивир и лекарство, подавляющее иммунные реакции человека тоцилизумаб. В больнице и в аптеках этого лекарства не было и сын пациента обратился к дилеру, который пообещал лекарства, взяв аванс почти в 1000 долларов. В результате торговец лекарством так не появился и мужчина умер.

Также сообщается, что во многих случаях из-за недостатка лекарств врачи назначают препараты, не одобренные ВОЗ. К примеру, Индия разрешает пациентам с легкой степенью тяжести назначать гидроксихлорохин или ивермектин, лекарства, используемые при некоторых тропических заболеваниях.

"Существует мало доказательств того, что они работают против COVID-19, и ВОЗ настоятельно рекомендует не использовать гидроксихлорохин для лечения COVID-19 любой степени тяжести и не использовать ивермектин, за исключением исследований", - пишет издание.

Напомним, в Индии на "черном рынке" покупают еще и кислород. Ситуация с коронавирусом критическая.

Ранее сообщалось, что сорок стран мира согласились поделиться с Индией запасами кислорода.

Также мы писали, что США выделят Индии 100 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом.

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