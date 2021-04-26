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Спалах COVID-19 в Індії: лікарні переповнені, люди купують кисень на "чорному ринку"

Новость на русском → Індія, Понеділок 26 квітня 2021 15:39
Спалах COVID-19 в Індії: лікарні переповнені, люди купують кисень на "чорному ринку" Фото: в Індії знову антирекорд за випадками COVID-19 (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

В Індії п'ятий день поспіль фіксують найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу. У лікарнях закінчуються місця, а людям доводиться звертатися на "чорний ринок", щоб отримати ліки чи кисень.

Про це пише агентство BBC.

Найскладніша ситуація спостерігається у столиці країни - Нью-Делі. У частини лікарень закінчилися місця для хворих, а інші - не приймають пацієнтів через недостатню кількість кисню. Зважаючи на цю ситуацію, людям доводиться шукати кисневі балони чи концентратори на "чорному ринку" за неабияку вартість.

Наприклад, Анша Прія заплатила за балон кисню на "чорному ринку" 670 доларів, тоді як, зазвичай, він коштує трохи більше ніж 80 доларів. А пан Тіварі був змушений звертатися на "чорний ринок" за кисневим концентратором для свого брата.

Як розповіло BBC, через таку ситуацію більшість поставників кисневих балонів просять за них щонайменше в 10 разів дорожче звичайної ціни.

Чат, показывающий цены на лекарства и оборудование Covid на черном рынке

На "чорному ринку" доводиться купувати не тільки кисень, але й препарати, наприклад, Ремдесивір, якого вже не вистачає у лікарнях та аптеках. Також величезним попит має препарат Тоцилізумаб. BBC зазначає, що на "чорному ринку" вже почали з'являтися підробки, але люди у такій ситуації, що згодні купувати навіть сумнівні препарати.

Нагадаємо, у Євросоюзі говорили про стурбованість ситуацією з коронавірусом в Індії. Євросоюз планує допомогти країні в боротьбі зі спалахом COVID-19.

Водночас Британія направила в Індію партію апаратів штучної вентиляції легенів та кисневих концентраторів.

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