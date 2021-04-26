Спалах COVID-19 в Індії: лікарні переповнені, люди купують кисень на "чорному ринку"

В Індії п'ятий день поспіль фіксують найбільшу кількість нових випадків коронавірусу за добу. У лікарнях закінчуються місця, а людям доводиться звертатися на "чорний ринок", щоб отримати ліки чи кисень.

Найскладніша ситуація спостерігається у столиці країни - Нью-Делі. У частини лікарень закінчилися місця для хворих, а інші - не приймають пацієнтів через недостатню кількість кисню. Зважаючи на цю ситуацію, людям доводиться шукати кисневі балони чи концентратори на "чорному ринку" за неабияку вартість.

Наприклад, Анша Прія заплатила за балон кисню на "чорному ринку" 670 доларів, тоді як, зазвичай, він коштує трохи більше ніж 80 доларів. А пан Тіварі був змушений звертатися на "чорний ринок" за кисневим концентратором для свого брата.

Як розповіло BBC, через таку ситуацію більшість поставників кисневих балонів просять за них щонайменше в 10 разів дорожче звичайної ціни.