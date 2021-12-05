Коронавірус в Києві. Ситуація стабілізується вже другий тиждень, - Рубан

У Києві спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом. Епідемічні показники знижуються вже другий тиждень поспіль.

Про це сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24" .

На початку листопада у Києві було запроваджено локдаун. За словами чиновника, жорсткі обмеження дозволили зупинити поширення коронавірусу, а зараз епідемія у столиці пішла на спад.

"Запроваджені в Києві заходи були ефективними. Ми бачимо вже майже 2 тижні стабілізується ситуація та йде зниження по всім показникам, за якими спостерігається епідемія в Києві", - зазначив Рубан.