Коронавірус в Києві. Ситуація стабілізується вже другий тиждень, - Рубан
У Києві спостерігається стабілізація ситуації з коронавірусом. Епідемічні показники знижуються вже другий тиждень поспіль.
Про це сказав голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Україна 24".
На початку листопада у Києві було запроваджено локдаун. За словами чиновника, жорсткі обмеження дозволили зупинити поширення коронавірусу, а зараз епідемія у столиці пішла на спад.
"Запроваджені в Києві заходи були ефективними. Ми бачимо вже майже 2 тижні стабілізується ситуація та йде зниження по всім показникам, за якими спостерігається епідемія в Києві", - зазначив Рубан.
Нагадаємо, раніше Рубан заявляв, що про вихід Києва з "червоної" зони карантину говорити зарано.
Крім того, Рубан розповідав, що мешканці Києва перестали робити друге щеплення від коронавірусу.