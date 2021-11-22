Рубан про вакцинацію в Києві: люди перестали робити друге щеплення

Київ є лідером з вакцинації від коронавірусу. Однак після першого щеплення, люди не роблять другу, що є проблемою.

Про це заявив глава Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".