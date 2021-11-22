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Рубан про вакцинацію в Києві: люди перестали робити друге щеплення

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Понеділок 22 листопада 2021 14:59
Рубан про вакцинацію в Києві: люди перестали робити друге щеплення Фото: голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Київ є лідером з вакцинації від коронавірусу. Однак після першого щеплення, люди не роблять другу, що є проблемою.

Про це заявив глава Держспоживслужби в місті Києві Олег Рубан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Україна 24".

"Сьогодні вакцинувалося понад 60% населення (столиці, - ред.) першою дозою і Київ є лідером з вакцинації. Існує проблематика, що люди зробили першу дозу вакцинації, а другу не роблять. І це потрібно вносити зміни до постанови Кабміну про обов'язковість другої дози", - заявив він.

Нагадаємо, за минулу добу, 21 листопада, в Україні зробили майже 100 тисяч щеплень від коронавірусу.

Крім того, відсьогодні в Києві запрацював новий центр вакцинації в Дарницькому районі.

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