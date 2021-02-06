Коронавірус в Україні: скільки триватиме карантин і коли розпочнеться вакцинація

Коронавірус в Україні став причиною введення карантину у березні 2020 року. З тих пір обмеження не раз продовжувалися і посилювалися. Детальніше про ситуацію в країні, строки вакцинації та карантину - в матеріалі РБК-Україна.

Карантин в Україні знову продовжать

У березні 2020 року уряд прийняв рішення про введення карантину в Україні через пандемію коронавіруса. На початку березня в країні був зафіксований перший випадок зараження. Станом на 6 лютого 2021 року COVID-19 перехворіли понад 1,2 млн українців.

Майже рік Україна живе в умовах карантину. Тотальний локдаун, адаптивний карантин, карантин вихідного дня і так званий "січневий локдаун" вводилися з метою уповільнити розповсюдження вірусу. Наприкінці 2020 року Кабмін продовжив карантин до весни - 28 лютого було встановлено датою завершення обмежень. Проте, уряд залишає за собою право продовжити введені заходи.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у планах Кабміну продовжити карантин в Україні до 30 квітня. Разом з тим, і це не кінцева дата. Крім того, у Кабміні неодноразово озвучували припущення, що з обмеженнями Україна буде жити весь 2021 рік.

Яким буде карантин в Україні

Як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, в планах Кабміну продовження карантину до 30 квітня, але можливі певні пом'якшення. Так, Кабмін має намір повернутися до адаптивного карантину з поділом країни на чотири зони: червону, помаранчеву, жовту і зелену. Глава МОЗ при цьому зазначив, що на даний момент жодна з областей не відповідає "червоній зоні", яка передбачає найбільш жорсткі обмеження. Зокрема, раніше в "червоній зоні" обмежувалася робота практично всіх сфер, аж до зупинки транспорту. Разом з тим, за словами Степанова, в цей раз мова про зупинку транспорту не йде.

Крім того, глава Держпродспожив Києва Олег Рубан припустив, що Київ у новому розподілі віднесуть до "помаранчевої зоні". Саме в цій зоні на даний момент живе вся країна.

Повернення до адаптивного карантину планують найближчим часом винести на розгляд Кабміну, але точної дати на даний момент немає. При цьому, законодавство зобов'язує Кабмін повідомляти про обмеження заздалегідь і в українців буде час підготуватися до нового розподілу.

Вакцинація в Україні

Разом з поверненням до адаптивного карантину Кабмін займається підготовкою до COVID-вакцинації. Імунізація населення за планом повинна початися в середині лютого - попередня дата старту кампанії вакцинації 15 лютого.

Так, у лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини Pfizer від COVAX, а потім очікується ще 2,2 млн доз від AstraZeneca. Крім того, Україна закупить 12 млн доз вакцин від AstraZeneca і Novavax, їх надходження очікується в лютому. Раніше Україна підписала контракт на поставку ще однієї вакцини - китайської компанії Sinovac. У разі, якщо її ефективність буде вище 70%, в Україну надійде близько 2 млн доз цього препарату.

Згідно з планом вакцинації, імунізація проходитиме у п'ять етапів. Першими щеплення отримають медики і військові, далі - група ризику. За словами Степанова, до осені МОЗ готовий вакцинувати 21 млн осіб. На першому етапі щеплення будуть робити мобільні бригади, далі по всій країні будуть розгорнуті пункти вакцинації. Найближчим часом в Україні запустять сайт, на якому буде зібрана вся інформація про імунізацію. Крім того, на цьому ресурсі можна буде записатися на отримання вакцини.

Вакцинація в Україні буде безкоштовною. Однак, комерційний ринок закривати не будуть і з другої половини 2021 року COVID-вакцини можуть з'явитися в українських аптеках.