Не ковід-сертифікат. Хто і як може отримати свідоцтво про вакцинацію

"Таке свідоцтво можна отримати тільки в паперовій формі одразу після щеплення другою дозою вакцини або в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров'я, зокрема в сімейного лікаря, для пред'явлення за потреби при перетині державного кордону", - сказано у повідомленні.

Свідоцтво для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози.

У випадку отримання документу не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря, свідоцтво заповнюють на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров'я.

Заповнюється документ англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.

Свідоцтво міститиме персональні дані пацієнта (прізвище та ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації).

"За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати та оформити його згідно із міжнародними вимогами. Обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров'я та підпис лікаря. Має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником", - зазначають у МОЗ.

Підкреслюється, що свідоцтво буде дійсним лише, якщо введена вакцина, схвалена до екстреного застосування ВООЗ.

Термін його дії - один рік з можливістю продовження.

Якщо в людини є абсолютні протипоказання до щеплення проти COVID-19, замість свідоцтва на вимогу пацієнта надається письмове роз'яснення українською та/або англійською мовою з переліком підстав для такого рішення.

"Не слід плутати міжнародні свідоцтва про вакцинацію з "імунними паспортами" чи "ковідними сертифікатами", які зараз розробляють в Україні та за кордоном, оскільки це різні поняття", - звертають увагу у міністерстві.