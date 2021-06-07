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Не ковид-сертификат. Кто и как может получить свидетельство о вакцинации

Автор: Юлия Струк

В Министерстве здравоохранения сообщили, что лица, которых привили двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить Международное свидетельство о вакцинации. Это свидетельство не является COVID-сертификатом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Такое свидетельство можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача, для предъявления при необходимости при пересечении государственной границы", - сказано в сообщении.

Свидетельство для несколькодозных вакцин выдается только после получения последней дозы.

В случае получения документа не сразу после прививки, а путем обращения к врачу, свидетельство заполняют на основе данных о прививках, внесенных в электронную систему здравоохранения.

Заполняется документ на английском или французском языке, дополнительно также на украинском языке.

Свидетельство будет содержать персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей будут записываться так же, как в загранпаспорте гражданина, или по правилам транслитерации), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации).

"При необходимости и по запросу человека учреждение должно напечатать и оформить его в соответствии с международными требованиями. Обязательно иметь официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача. Должен быть подписан пациентом или его уполномоченным представителем", - отмечают в Минздраве.

Подчеркивается, что свидетельство будет действительным, только если введена вакцина, одобренная ВОЗ для экстренного применения.

Срок его действия - один год с возможностью продления.

Если у человека есть абсолютные противопоказания к прививке против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинским и/или английском языке с перечнем оснований для такого решения.

"Не следует путать международные свидетельства о вакцинации с "иммунными паспортами" или "ковидными сертификатами", которые сейчас разрабатывают в Украине и за рубежом, поскольку это разные понятия", - обращают внимание в министерстве.

Напомним, в Украине по состоянию на 7 июня получили первую дозу вакцины против коронавируса более 1 млн украинцев. Из них полностью иммунизированных (получили вторую дозу) - более 147 тысяч человек.

Как писало РБК-Украина, сейчас центры вакцинации работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Полтаве и Ровно. На прививку будут приглашать людей, записавшихся через "Дию" или у семейного врача.

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