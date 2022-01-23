"Ковідну тисячу" отримають вакциновані діти: на що можна буде її витратити

Що це за ініціатива

За аналогією з українцями старше 18 років по 1 000 гривень за вакцинацію зможуть отримати і неповнолітні. На початку січня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати відповідну програму.

На сьогодні в Україні дозволена вакцинація дітей старше 12 років. Але на першому етапі гроші зможуть отримати підлітки у віці від 14 до 17 років.

Коли почнуть перераховувати гроші

Про точні терміни, коли почнуть перераховувати "ковідну тисячу" неповнолітнім, поки невідомо. Але на засіданні Кабінету міністрів 19 січня Міністерству економіки, МОН і Мінцифри дали протокольне доручення протягом 10 днів підготувати проект постанови з переліком сфер, на які можна буде витратити гроші.

Відповідно, такий список має з'явитися вже до кінця місяця.

На що можна буде їх витратити

За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, попередньо перелік сфер, на які діти віком від 14 до 17 років зможуть витратити "ковідну тисячу", буде виглядати наступним чином:

послуги у сфері освіти (курси, гуртки і так далі);

харчування в закладах освіти;

проживання в студентських гуртожитках;

додаткові предмети на ЗНО;

книги та періодичні видання;

товари спортивного призначення;

шкільне приладдя та канцелярські вироби.

Як отримати "ковідну тисячу" на дитину?

Офіційної інформації з цього приводу ще не було. Але можна припустити, що для цього можуть задіяти додаток "Дія", оскільки до напрацювання рішення залучили Міністерство цифрової трансформації. А враховуючи, що ID-паспорт українці отримують з 14 років, то у них є можливість скористатися послугами через додаток.