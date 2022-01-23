"Ковидную тысячу" получат вакцинированные дети: на что можно будет ее потратить

Вакцинированные от COVID-19 украинские дети тоже смогут получить по тысяче гривен за вакцинацию. На этом неделе стало известно, на что ее можно будет потратить.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабинета министров от 19 января.
По аналогии с украинцами старше 18 лет по 1 000 гривен за вакцинацию смогут получить и несовершеннолетние. В начале января президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить соответствующую программу.
На сегодня в Украине разрешена вакцинация детей старше 12 лет. Но на первом этапе деньги смогут получить подростки в возрасте от 14 до 17 лет.
О точных сроках, когда начнут перечислять "ковидную тысячу" несовершеннолетним, пока неизвестно. Но на заседании Кабинета министров 19 января Министерству экономики, МОН и Минцифры дали протокольное поручение в течение 10 дней подготовить проект постановления с перечнем сфер, на которые можно будет потратить деньги.
Соответственно, такой список должен появиться уже до конца месяца.
По словам заместителя министра экономики Тараса Качки, предварительно перечень сфер, на которые дети в возрасте от 14 до 17 лет смогут потратить "ковидную тысячу", будет выглядеть следующим образом:
Официальной информации на этот счет еще не было. Но можно предположить, что для этого могут задействовать приложение "Дия", поскольку к выработке решения привлекли Министерство цифровой трансформации. А учитывая, что ID-паспорт украинцы получают с 14 лет, то у них есть возможность воспользоваться услугами через приложение.
Отметим, сейчас получить тысячу за вакцинацию могут украинцы старше 18 лет, которые сделали две прививки от коронавируса. Потратить деньги можно на билеты в кино и театр, покупки в книжных магазинах, абонементы в спортзал, а также билеты на железнодорожные и авиарейсы.
В ближайшее время для украинцев от 60 лет появится возможность купить лекарства за "ковидную тысячу". РБК-Украина писало, как будет проходить этот процесс.