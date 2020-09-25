У Краматорську скасували святкування Дня міста, мер пішов на самоізоляцію

У Краматорську скасували проведення святкувань Дня міста, який був запланований на 26 вересня. Мер міста вирушив на самоізоляцію через підозру на коронавірус.

Про це міський голова Краматорська Андрій Панков повідомив в Facebook.

Він зазначив, що скасування святкувань пов'язане з попаданням міста в "жовту" зону карантину.

"Краматорськ знаходиться у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. У зв'язку з цим прийняв рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали і готувалися", - сказав Панков.

Також він розповів, що через погане самопочуття він здав тест на коронавірус і відправився на самоізоляцію.

"Відчув нездужання, здав тест на COVID, пішов на самоізоляцію і чекаю на результат. Працюю в режимі онлайн", - заявив Панків.

Вчора в Україні оновили поділ на зони карантину. Київ повернувся з "помаранчевої" зони в жовту, а в "червоній" з обласних центрів залишився тільки Тернопіль.

На ранок п'ятниці в Україні зафіксовано 3,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.