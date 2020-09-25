ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавирус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Краматорську скасували святкування Дня міста, мер пішов на самоізоляцію

Новость на русском → Краматорськ, П'ятниця 25 вересня 2020 14:31
У Краматорську скасували святкування Дня міста, мер пішов на самоізоляцію Фото: Андрій Панков (krm.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Краматорську скасували проведення святкувань Дня міста, який був запланований на 26 вересня. Мер міста вирушив на самоізоляцію через підозру на коронавірус.

Про це міський голова Краматорська Андрій Панков повідомив в Facebook.

Він зазначив, що скасування святкувань пов'язане з попаданням міста в "жовту" зону карантину.

"Краматорськ знаходиться у жовтій зоні епідеміологічної небезпеки. У зв'язку з цим прийняв рішення про скасування масових заходів на День міста, якого всі чекали і готувалися", - сказав Панков.

Також він розповів, що через погане самопочуття він здав тест на коронавірус і відправився на самоізоляцію.

"Відчув нездужання, здав тест на COVID, пішов на самоізоляцію і чекаю на результат. Працюю в режимі онлайн", - заявив Панків.

Вчора в Україні оновили поділ на зони карантину. Київ повернувся з "помаранчевої" зони в жовту, а в "червоній" з обласних центрів залишився тільки Тернопіль.

На ранок п'ятниці в Україні зафіксовано 3,5 тисячі нових випадків зараження коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавирус Краматорськ
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Карантин і зонування
Карантин і зонування
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19