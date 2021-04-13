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"Червона" зона: у Полтавській області вводять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті

Новость на русском → Вівторок 13 квітня 2021 17:18
"Червона" зона: у Полтавській області вводять спецперепустки для проїзду в громадському транспорті Фото: в Полтавській області вводять спецперепустки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Полтавській області вводять спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. З 15 квітня в області діятиме "червона" зона карантинних обмежень.

Про це пише видання "ЗМІСТ".

Рішенням регіональної комісії ТЕБ і НС на території області буде заборонено:

  • приймання відвідувачів у сфері громадського харчування, крім роботи на доставку та навинос;
  • приймання відвідувачів у ТРЦ та інших закладах розважальної діяльності;
  • заборонено приймання відвідувачів у закладах культури і проводити масові заходи, крім автоконцертів тощо;
  • забороняється проведення всіх масових заходів;
  • забороняється приймання відвідувачів у спортивних залах, фітнес-центрах, басейнах, крім спортсменів національних збірних команд та їх тренерів;
  • забороняється робота закладів громадського харчування в готелях з 11-ї години до 6-ї години наступної доби, крім надання послуг з харчування в готельному номері за замовленням клієнтів;
  • забороняється діяльність непродовольчих ринків;
  • забороняється відвідування закладів освіти, крім:
    • вихованців дитсадків;
    • 1-4 класи шкіл;
    • спецшкіл та навчально-реабілітаційних центрів;
  • забороняється здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень міським, внутрішньоміським, внутрішньообласним та залізничним траспортом у межах області (крім транзитних перевезень);
  • перевезення у громадському транспорті лише за спецперепустками.

РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" поки що не змінюватиме курсування поїздів у Полтавській області після того, як вона перейде у "червону" зону карантину.

Нагадаємо, з 11 квітня Закарпатська область перейшла з" червоної" до "жовтої" зони карантину.

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