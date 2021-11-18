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"Червона" зона розширилася. Вінницька область пішла на локдаун

Автор: Дмитро Левицький

Вінницька область опівночі 18 листопада офіційно перейшла до "червоної" зони карантину. В області почали діяти жорсткі обмеження та нові правила.

РБК-Україна розповідає, з якими обмеженнями тепер житиме Вінницька область.

Обмеження "червоної" зони

Відповідно до постанови Кабміну, на території, яка опинилася в "червоній" зоні, забороняється проведення масових заходів, а також діяльність:

  • закладів громадського харчування;
  • ТРЦ, кінотеатрів та інших розважальних закладів;
  • непродовольчих ринків та магазинів;
  • фітнес-центрів, басейнів та спортзалів.

Також закладам освіти заборонено працювати в очному форматі, крім дитсадків та 1-4 класів.

Однак ці обмеження не діють за умови, що 100% працівників та відвідувачів закладів чи заходів вакциновані від коронавірусу або мають негативний ПЛР-тест.

Куди пускають без сертифікатів

Умова обов'язкової вакцинації не поширюється на продовольчі магазини, АЗС, банки, пошта, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Однак там зберігається масковий режим та соціальна дистанція.

Нагадаємо, раніше в уряді називали дві області, які можуть першими вийти з "червоної" зони карантину.

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Вінницька областьКарантинЧервона зона карантинуКоронавірус