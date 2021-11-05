"Червона" зона у Волинській області почне діяти з понеділка, - Ляшко

Сьогодні, 5 листопада, державна комісія прийматиме рішення про переведення Волинської області в "червону" зону адаптивного карантину. Вона швидше за все почне діяти з 8 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заява міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка журналістам у Раді.

"Сьогодні у нас чергова комісія ТЕБ і НС, оскільки Волинська область також за індикаторами заходить в "червоний" рівень епідемічної небезпеки, і ми будемо приймати рішення про переведення Волинської області в "червоний" рівень через два дні після засідання, це, напевно, буде з понеділка", - зазначив він.