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Через "червону" зону. Школи Дніпра йдуть на канікули на тиждень раньше

Автор: Ирина Гамерская

Школи Дніпра через введення в регіоні "червоної" зони карантину йдуть на канікули з 18 жовтня, а не з 25, як планувалося раньше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Як зазначається, рішення щодо передчасних канікул у школах Дніпра було прийнято через рішення держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення "червоної" зони карантину в Дніпропетровській області та враховуючи рекомендації що до початку канікул з 18 жовтня Міністерства освіти і науки України.

"З метою запобігання зростанню захворюваності на ковід серед дітей ми вимушені розпочати канікули з 18 жовтня 2021 року", - йдеться у повідомлені.

Разом з тим, садочки працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, вже з 15 жовтня "червона" зона запроваджена у Херсонській області. А з 18 жовтня "червоних" регіонів стане більше, приєднаються Одеська, Запорізька, Дніпропетровська та Донецька області.

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