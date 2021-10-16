Через "червону" зону. Школи Дніпра йдуть на канікули на тиждень раньше

Школи Дніпра через введення в регіоні "червоної" зони карантину йдуть на канікули з 18 жовтня, а не з 25, як планувалося раньше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Як зазначається, рішення щодо передчасних канікул у школах Дніпра було прийнято через рішення держкомісії з ТЕБ та НС щодо встановлення "червоної" зони карантину в Дніпропетровській області та враховуючи рекомендації що до початку канікул з 18 жовтня Міністерства освіти і науки України.

"З метою запобігання зростанню захворюваності на ковід серед дітей ми вимушені розпочати канікули з 18 жовтня 2021 року", - йдеться у повідомлені.

Разом з тим, садочки працюватимуть у звичайному режимі.