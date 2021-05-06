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"Червону" і "помаранчеву" зони скоротили відразу на п'ять областей

Новость на русском → Україна, Четвер 06 травня 2021 09:47
"Червону" і "помаранчеву" зони скоротили відразу на п'ять областей Фото: у "червоній" зоні карантину залишаються лише три області(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні "червону" і " помаранчеву" зони карантину скоротили відразу на п'ять областей. При цьому "жовта" зона розширилася до 15 регіонів.

Відповідні дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України.

Так, з "червоної" зони вийшли Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Житомирська області. Перші три перейшли в "жовту" зону, остання - в "помаранчеву".

З "помаранчевої" в "жовту" перейшли також Дніпропетровська та Рівненська області.

У підсумку "червоними" залишаються лише три області - Запорізька, Полтавська та Сумська. У "помаранчевій" зоні знаходяться Волинська, Донецька, Житомирська, Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Черкаська області. Решта регіонів, в тому числі і Київ - в "жовтій" зоні.

Зазначимо, вчора РБК-Україна писало, що в Україні не залишилося жодного регіону, де була б перевищена норма госпіталізацій пацієнтів з COVID.

Нагадаємо, за вчора в Україні підтвердили 6038 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень у Києві, Донецькій та Харківській областях.

При цьому ще одна область може потрапити в" червону " зону карантину.

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