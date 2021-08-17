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Критична ситуація з коронавірусом спостерігається в 16 регіонах, - KSE

Автор: РБК-Україна

Епідемічна ситуація в Україні поступово погіршується. Ліжка з киснем і реанімаційні ліжка заповнені пацієнтами з коронавірусом на 10% і 15%

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-брифінг керівника Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

Експерт повідомив, що на даний момент критична ситуація із захворюваністю фіксується в Дніпропетровській, Харківській, Чернівецькій, Житомирській областях, Києві, Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Закарпатській, Вінницькій областях.

Крім того, зростання захворюваності спостерігається в Черкаській, Кіровоградській та Тернопільській областях.

Він зазначив, що ліжка з киснем і реанімаційні ліжка заповнені пацієнтами з коронавірусом на 10% і 15%.

"Це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року, коли було плато перед весняною хвилею", - розповів Ганіченко.

Він підкреслив, що госпіталізації вже на чверть перевищують виписки.

"Навантаження на систему охорони здоров'я прискорюється. За тиждень додатково вже 16% пацієнтів додатково потрапляють на COVID-ліжка. Для порівняння-минулого тижня зростання було в 9%", - додав Ганіченко.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу підтверджено 890 випадків зараження коронавірусом.

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