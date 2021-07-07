Крим б'є антирекорди по смертності від COVID

Керівник "регіонального управління" Росспоживнагляду Наталія Пеньковська заявила, що в Криму зафіксовано антирекорд за смертністю від коронавірусу за останній тиждень. Кількість летальних випадків майже за місяць зросла на 62%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Крим.Реалії.

"На цьому тижні у нас антирекорд по летальних випадків. Значно у нас виріс показник летальності в порівнянні з двома попередніми. Тенденція зберігається, за останні три тижні рівень летальних випадків виріс на 62%", - сказала Пеньковська.

За інформацією кримського МОЗ, за минулу добу від COVID-19 померли семеро людей, а всього за час пандемії - 1559.

За 6 липня там було зареєстровано 335 нових випадків коронавірусу.