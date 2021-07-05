В Криму зафіксували новий антирекорд за кількістю хворих на COVID
В окупованому Криму зареєстрували новий рекорд із захворюваності на коронавірус. Там, за минулу добу виявили 337 випадків зараження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова.
"За минулу добу на території Республіки Крим зареєстровано 337 випадків коронавірусної інфекції. Із загальної кількості хворих - 293 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 40 - серед контактних осіб, 4 випадки привезені з-за кордону", - написав він.
Аксьонов додав, що кількість осіб, які одужали протягом доби, становить 17, а кількість обстежених - 4 663 людини.
Зазначимо, що рекордний добовий показник захворюваності на коронавірус в окупованому Криму за весь час пандемії раніше становив 365 осіб.
Нагадаємо, що в Криму виявили штами коронавірусу, вперше виявлені у Великобританії ("Альфа") та Індії ("Дельта").
Додамо, що на окупованому півострові продовжили дію карантинних обмежень до 1 вересня поточного року.