В Криму зафіксували новий антирекорд по COVID-випадках за добу

"За 13 липня на території Республіки Крим зареєстровано 375 випадків нової коронавирусної інфекції. Із загальної кількості захворілих 302 виявлені при зверненні за медичною допомогою, 66 - серед контактних по раніше зареєстрованим випадкам, 7 випадків привізні з-за кордону", - написав він.

За його словами, 553 особи видужали за минулу добу, а всього за період пандемії хворобу подолали 46 157 людей.

При цьому, за даними російського МОЗ, в Криму за добу від COVID-19 померли вісім пацієнтів, а всього за час пандемії - 1 615.

Зазначимо, що останній рекорд по захворюваності на COVID-19 за добу в Криму становив 371 випадок.