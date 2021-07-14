В Крыму зафиксировали новый антирекорд по COVID-случаях за сутки

"За 13 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 375 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 302 выявлены при обращении за медицинской помощью, 66 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 7 случаев привозные из-за рубежа",- написал он.

По его словам, 553 человека выздоровели за минувшие сутки, а всего за период пандемии болезнь преодолели 46 157 человек.

При этом, по данным российского Минздрава, в Крыму за сутки от COVID-19 умерли восемь пациентов, а всего за время пандемии - 1 615.

Отметим, что последний рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки в Крыму составил 371 случай.