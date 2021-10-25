У Криму зафіксували черговий рекорд добових COVID-заражень

В окупованому Криму за минулу добу виявили 655 нових випадків коронавірусу. Це найбільший добовий показник на півострові, зафіксований від початку пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".
Зокрема, таку статистику оприлюднив вранці так званий "т. в. о. міністра охорони здоров'я російського уряду Криму" Костянтин Скорупський.
"На цей час у медичних установах розгорнуто 4 719 ліжок. Нині лікування отримують 11 224 особи, 6 615 перебувають на амбулаторному лікуванні, 4 609 - на стаціонарному. Понад 400 осіб перебувають у важкому і вкрай важкому стані", - повідомив Скорупський.
Зазначимо, що днем раніше на півострові зафіксували 649 випадків коронавірусу.
Нагадаємо, в окупованому Криму людям старше 65 років заборонили виходити з дому через погіршення ситуації з коронавірусом.
Додамо, також на півострові запровадили обов'язкову вакцинацію від коронавірусу для певних груп населення.