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KSE прогнозує до 33 тисяч жертв коронавірусу в Україні до кінця року

Автор: Дмитро Левицький

До кінця 2020 року жертвами коронавірусу можуть стати близько 33 тисяч українців. Це з урахуванням дотримання запровадженого урядом карантину вихідного дня.

Про це йдеться у прогнозі Київської школи економіки (KSE).

Згідно з моделюванням, кількість померлих від коронавірусу в Україні до кінця року може становити від 17 до 33 тисяч. KSE розглянули три сценарії розвитку ситуації:

  • зелений сценарій (найоптимістичніший) - 17 тисяч смертей за умови негайного введення локдауну по всій території України;
  • жовтий сценарій - 26 тисяч смертей за умови, що карантин вихідного дня спрацює;
  • чорний сценарій - 33 тисячі смертей, якщо існуючий карантин не спрацює.

Крім того, в KSE прогнозують критичне навантаження на лікарні у грудні.

Нагадаємо, у жовтні KSE прогнозувала, що до кінця року жертвами коронавірусу стануть 20 тисяч українців.

Також РБК-Україна писало, що вчені Національної академії наук прогнозують до кінця листопада майже 200 тисяч нових випадків COVID-19.

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