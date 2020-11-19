KSE прогнозирует до 33 тысяч жертв коронавируса в Украине до конца года

К концу 2020 года жертвами коронавируса могут стать около 33 тысяч украинцев. Это с учетом соблюдения введенного правительством карантина выходного дня.
Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).
Согласно моделированию, количество умерших от коронавируса в Украине до конца года может составить от 17 до 33 тысяч. KSE рассмотрели три сценария развития ситуации:
Кроме того, в KSE прогнозируют критическую нагрузку на больницы в декабре.
Напомним, в октябре KSE прогнозировала, что до конца года жертвами коронавируса станут 20 тысяч украинцев.
Также РБК-Украина писало, что ученые Национальной академии наук прогнозируют до конца ноября почти 200 тысяч новых случаев COVID-19.