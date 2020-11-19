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KSE прогнозирует до 33 тысяч жертв коронавируса в Украине до конца года

Автор: Дмитрий Левицкий

К концу 2020 года жертвами коронавируса могут стать около 33 тысяч украинцев. Это с учетом соблюдения введенного правительством карантина выходного дня.

Об этом говорится в прогнозе Киевской школы экономики (KSE).

Согласно моделированию, количество умерших от коронавируса в Украине до конца года может составить от 17 до 33 тысяч. KSE рассмотрели три сценария развития ситуации:

  • зеленый сценарий (самый оптимистичный) - 17 тысяч смертей при условии немедленного введения локдауна по всей территории Украины;
  • желтый сценарий - 26 тысяч смертей при условии, что карантин выходного дня сработает;
  • черный сценарий - 33 тысячи смертей, если существующий карантин не сработает.

Кроме того, в KSE прогнозируют критическую нагрузку на больницы в декабре.

Напомним, в октябре KSE прогнозировала, что до конца года жертвами коронавируса станут 20 тысяч украинцев.

Также РБК-Украина писало, что ученые Национальной академии наук прогнозируют до конца ноября почти 200 тысяч новых случаев COVID-19.

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