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На Кубі заявляють про високу ефективність своєї COVID-вакцини

Автор: Юлія Струк

Куба заявила, що дві дози її вакцини від коронавірусу Soberana 2 довела ефективність в 91,2%. Зараз вона знаходиться на останньому етапі клінічних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таку заяву зробила державна біофармацевтична корпорація BioCubaFarma.

Держава заявляє, що у неї в розробці знаходиться у цілому п'ять вакцин-кандидатів. Очікується, що Abdala і Soberana 2 швидко дозволять для використання у надзвичайних ситуаціях місцеві регулюючі органи і відправлять препарати на затвердження Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Відзначається, що обидві вакцини є "низькотехнологічними". Вони, як правило, дешевше в розробці, їх легше зберігати і транспортувати, оскільки препарати не вимагають дуже низьких температур.

Нагадаємо, в кінці червня стало відомо, що кубинська трьохкомпонентна вакцина від коронавірусу Abdala виявилася ефективною на 92,28%. Такі результати отримали в ході клінічних випробувань останнього етапу.

Як писало РБК-Україна, в кінці лютого Куба почала масове виробництво власної вакцини від коронавірусу Abdala.

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