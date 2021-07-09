На Кубі заявляють про високу ефективність своєї COVID-вакцини

Куба заявила, що дві дози її вакцини від коронавірусу Soberana 2 довела ефективність в 91,2%. Зараз вона знаходиться на останньому етапі клінічних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таку заяву зробила державна біофармацевтична корпорація BioCubaFarma.

Держава заявляє, що у неї в розробці знаходиться у цілому п'ять вакцин-кандидатів. Очікується, що Abdala і Soberana 2 швидко дозволять для використання у надзвичайних ситуаціях місцеві регулюючі органи і відправлять препарати на затвердження Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Відзначається, що обидві вакцини є "низькотехнологічними". Вони, як правило, дешевше в розробці, їх легше зберігати і транспортувати, оскільки препарати не вимагають дуже низьких температур.