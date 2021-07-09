На Кубе заявляют о высокой эффективности своей COVID-вакцины

Куба заявила, что две дозы ее вакцины от коронавируса Soberana 2 доказала эффективность в 91,2%. В настоящее время она находится на последнем этапе клинических испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Такое заявление сделала государственная биофармацевтическая корпорация BioCubaFarma.

Государство заявляет, что у него в разработке находится в общей сложности пять вакцин-кандидатов. Ожидается, что Abdala и Soberana 2 быстро разрешат для использования в чрезвычайных ситуациях местные регулирующие органы и отправят препараты на утверждение Всемирной организацией здравоохранения.

Отмечается, что обе вакцины являются "низкотехнологичными". Они, как правило, дешевле в разработке, их легче хранить и транспортировать, поскольку препараты не требуют очень низких температур.