На курортах Херсонської області відкриють пункти COVID-вакцинації для всіх охочих

За його словами, наступного тижня відкриється чотири додаткові пункти.

"Додаткові пункти вакцинації відкриють у Генічеську, Скадовську та Новій Каховці. І зараз вирішується питання, де облаштуємо ще одне - в Голій Пристані або Бериславі", - зазначив Короленко.

Крім того, за його словами, цього тижня розпочалася вакцинація працівників баз відпочинку у Скадовську, Генічеську, Голій Пристані та Каланчаку. Також відрито шість пунктів для людей, які виїжджають з окупованого Криму.