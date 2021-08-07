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Кузін про введення третьої дози вакцини в Україні: чекаємо результатів дослідження

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров’я України чекає результатів наукових досліджень щодо введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Поки відомство радить зосередитися на отриманні базового курсу щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна в інтерв’ю "Радіо Свобода".

"Є заява ВООЗ з приводу третьої дози. І вона не підтримала бустерну дозу. Результатів наукових досліджень ми ще чекаємо, вони очікуються в кінці серпня. Це результати ефективності бустерної дози. Зараз я б сфокусувався на отриманні базового курсу - 2 дози", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, в Україні можуть ввести повторну вакцинацію від коронавірусу для осіб, які пройшли імунізацію, це може відбутися через рік після введення базових щеплень.

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