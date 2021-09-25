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Lancet розпустив робочу групу, яка розслідувала походження COVID-19

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США, Субота 25 вересня 2021 22:41
Lancet розпустив робочу групу, яка розслідувала походження COVID-19 Фото: Lancet розпустив робочу групу з розслідування походження COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Голова комісії з коронавірусу міжнародного журналу Lancet Джеффрі Сакс розпустив робочу групу, що займалася вивченням походження COVID-19. Причина - конфлікт інтересів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Передбачається, що розпущена група може бути пов'язана з організацією EcoHealth Alliance, чий офіс знаходиться в Нью-Йорку. За інформацією видання, ця організація на кошти держбюджету США займалася вивченням коронавірусу кажанів разом з інститутом вірусології в Ухані.

Сакса збентежило те, що глава робочої групи Пітер Дасзак є президентом EcoHealth Alliance і вчені, що входять до групи, також працювали з ним або з цією організацією. Крім того, Дасзак є противником версії лабораторного походження коронавірусу. Він спільно з ВООЗ відвідував Ухань і після цього Всесвітня організація охорони здоров'я зробила висновок, що вірус "навряд чи був створений штучно".

Сакс заявив, що не хоче мати робочу групу, яка матиме власний інтерес у розслідуванні походження коронавірусу. І комісія з COVID-19, яку очолює Сакс, продовжить вивчати походження вірусу та опублікує свою доповідь у 2022 році.

Нагадаємо, що в ВООЗ зробили заяву за походженням коронавірусу. Там заявили, що Китай може сам провести додаткові дослідження.

Раніше повідомлялося, що Байден прокоментував звіт розвідки США за походженням коронавірусу. Він заявив, що не заспокоїться, поки не з'ясує правду.

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