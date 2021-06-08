У Латвії виявили "колумбійський" штам коронавірусу

Відзначається, що "колумбійський" штам виявили в Латвії минулого тижня. Однак більш детальну інформацію про те, у кого виявили штам - не повідомили.

"Колумбійський варіант має ті ж мутації, що і британський, або альфа-варіант, до якого додається друга за небезпекою мутація. Колумбійський штам більше схожий на британський, але має менш відому мутацію, яка гірше реагує на нейтралізацію антитіл", - заявив глава Наукової ради Латвійського центру біомедичних досліджень Яніс Кловіньш.

Він додав, що тільки час покаже, чи буде" Британський "штам витіснений "індійським".

"Британський" штам становить зараз понад 90% всіх випадків зараження коронавірусом в Латвії.