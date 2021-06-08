В Латвии выявили "колумбийский" штамм коронавируса

Отмечается, что "колумбийский" штамм выявили в Латвии на прошлой неделе. Однако более детальную информацию о том, у кого выявили штамм - не сообщили.

"Колумбийский вариант имеет те же мутации, что и британский, или альфа-вариант, к которому добавляется вторая по опасности мутация. Колумбийский штамм больше похож на британский, но имеет менее известную мутацию, которая хуже реагирует на нейтрализацию антител", - заявил глава Научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

Он добавил, что только время покажет, будет ли "британский" штамм вытеснен "индийским".

"Британский" штамм составляет сейчас более 90% всех случаев заражения коронавирусом в Латвии.