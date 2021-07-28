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Латвія відправила covid-вакцини ряду країн, на черзі Україна

Автор: РБК-Україна

У середу, 28 липня, уряд Латвії відправив пожертву у вигляді вакцин від коронавірусу Тунісу, Молдові, Албанії, Кенії. Найближчим часом вакцини також отримають Україна і Грузія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ Латвії.

"Сьогодні Латвія відправляє першу пожертву у вигляді вакцин від коронавірусу. МЗС Латвії у співпраці з Міністерством охорони здоров'я Латвії надає допомогу Тунісу, Молдові, Албанії, Кенії, також планується підтримка Україні та Грузії", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, Литва також планує відправити Україні 131 тисячу доз вакцини AstraZeneca. Партія призначена для імунізації військовослужбовців з резерву.

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ЛатвияВакцина від коронавірусу