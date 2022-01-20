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Лікування COVID в Україні: МОЗ назвали препарати, які будуть застосовуватися для пацієнтів

Автор: Іванна Шовкун

У грудні 2021 року було оновлено протокол надання медичної допомоги для лікування коронавірусу. МОЗ уже закупило 2 препарати та підписало угоди з ще двома виробниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Так, для лікування в стаціонарах закуплено "Ремдесевір" (більше 66 тисяч флаконів) та "Тоцилізумаб" (понад 3 тисячі флаконів).

Вже підписано договір на поставку 300 тисяч курсів "Молнупіравір" - препарату для амбулаторного лікування COVID-19, щоб убезпечити, насамперед, групи ризику від переходу захворювання з легкого ступеня тяжкості до середнього та тяжкого.

Також підписано попередній договір про закупівлю 300 тисяч курсів лікування препаратом "Паксловід".

Нагадаємо, у грудні 2021 року державне підприємство "Медзакупівлі" провело дозакупівлю препарату "Тоцилізумаб", який використовується для допомоги пацієнтам із COVID-19. Додаткові закупівлі було здійснено на замовлення Міністерства охорони здоров'я України.

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Коронавірус