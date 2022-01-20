Лечение COVID в Украине: Минздрав назвали препараты, которые будут применять для пациентов

Так, для лечения в стационарах закуплены "Ремдесевир" (более 66 тысяч флаконов) и "Тоцилизумаб" (более 3 тысяч флаконов).

Уже подписан договор на поставку 300 тысяч курсов "Молнупиравир" - препарата для амбулаторного лечения COVID-19, чтобы обезопасить, в первую очередь, группы риска от перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой.

Также подписан предварительный договор о закупке 300 тысяч курсов лечения препаратом "Паксловид".