RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Лідерів думок та політиків не будуть вакцинувати залишками Pfizer

Автор: Юлія Струк

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що вакцинувати так званими залишковими дозами препарату Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків не будуть. Дози підуть на українців, передбачених національним планом вакцинації.

Про це він заявив у ході брифінгу.

"Заборонив вакцинувати так званими залишковими дозами Pfizer лідерів думок, відомих осіб, політиків і всіх решта. Ці вакцини підуть виключно для тих категорій громадян, які передбачені нашим національним планом вакцинації", - зазначив міністр.

Нагадаємо, 18 квітня вакциною Pfizer-BioNTech зробили щеплення першим 366 особам у трьох регіонах - Київській, Волинській та Сумській областях. Протягом 19-20 квітня до процесу вакцинації препаратом приєднаються усі регіони країни.

Як писало РБК-Україна, в Україні 18 квітня стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом Comirnaty від компаній Pfizer і BioNTech. За добу зробили 366 щеплень в трьох областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Максим СтепановВакцина від коронавірусу
Читайте також
Стриманий оптимізм: Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності COVID
Чи зможуть українці отримати другу дозу вакцини Covishield: відповідь МОЗ
Прогноз погоди