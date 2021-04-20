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Лидеров мнений и политиков не будут вакцинировать остатками Pfizer

Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что вакцинировать так называемыми остаточными дозами препарата Pfizer лидеров мнений, известных людей, политиков не будут. Дозы пойдут на украинцев, предусмотренных национальным планом вакцинации.

Об этом он заявил в ходе брифинга.

"Запретил вакцинировать так называемыми остаточными дозами Pfizer лидеров мнений, известных людей, политиков и всех остальных. Эти вакцины пойдут исключительно для категорий граждан, предусмотренных нашим национальным планом вакцинации", - отметил министр.

Напомним, 18 апреля вакциной Pfizer-BioNTech сделали прививку первым 366 лицам в трех регионах - Киевской, Волынской и Сумской областях. В течение 19-20 апреля к процессу вакцинации препаратом присоединятся все регионы страны.

Как писало РБК-Украина, в Украине 18 апреля стартовала вакцинация от коронавируса препаратом Comirnaty от компаний Pfizer и BioNTech. За сутки сделали 366 прививок в трех областях.

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Новости Украины Максим СтепановВакцина от коронавируса
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