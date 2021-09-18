Лише в трьох областях України не перевищений рівень захворюваності коронавірусом
Фото: у 21 області перевищений рівень захворюваності коронавірусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Рівень захворюваності на коронавірус перевищений у 21 області. Крім того, цей показник поза межами норми у Києві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Норма показника рівня захворюваності становить 75 на 100 тисяч жителів.
Станом на 18 вересня, вона не перевищена лишев Закарпатській, Кіровоградській та Миколаївській областях.
При цьому, найвищий показник у:
- Чернівецькій області (303 на 100 тисяч),
- Луганській (286),
- Тернопільській (194),
- Києві (150).
Раніше повідомлялося, що в десяти регіонах країни перевищений показник динамік госпіталізацій хворих коронавірусом.
РБК-Україна писало, що другий день поспіль в країні понад 6 тисяч нових COVID-випадків за добу.