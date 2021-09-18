Лишь в трех областях Украины не превышен уровень заболеваемости коронавирусом

Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 21 области. Кроме того, этот показатель за пределами нормы в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава .

Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.

По состоянию на 18 сентября, она не превышена лишь в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.

При этом, самый высокий показатель в: