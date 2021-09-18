Лишь в трех областях Украины не превышен уровень заболеваемости коронавирусом
Фото: в 21 области превышен уровень заболеваемости коронавирусом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Уровень заболеваемости коронавирусом превышен в 21 области. Кроме того, этот показатель за пределами нормы в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Норма показателя уровня заболеваемости составляет 75 на 100 тысяч жителей.
По состоянию на 18 сентября, она не превышена лишь в Закарпатской, Кировоградской и Николаевской областях.
При этом, самый высокий показатель в:
- Черновицкой области (303 на 100 тысяч),
- Луганской (286),
- Тернопольской (194),
- Киеве (150).
Ранее сообщалось, что в десяти регионах страны превышен показатель динамик госпитализаций больных коронавирусом.
РБК-Украина писало, что второй день подряд в стране более 6 тысяч новых COVID-случаев за сутки.