RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Литва послаблять карантинні обмеження: бари працюватимуть довше

Автор: Наталья Скороход

У Литві послаблюють карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Про це заявили в уряді.

Про це повідомляє Литовське національне телебачення і радіо.

Повідомляється, що рішення про зняття карантинних обмежень

Крім того, повідомляється, що міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс заявив, що червень може стати останнім місяцем карантину в країні, якщо ситуація не погіршиться.

"Якщо все піде так, як зараз, будемо сподіватися, що червень буде останнім місяцем, коли у нас з'явиться слово "карантин"", - сказав Дулкіс.

Нагадаємо, що у Польщі також починають знімати карантинні обмеження на час відпусток. Але робити це будуть поступово.

Рані повідомлялося, що у Бразилії хочуть скасувати маски для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу. Про це розповів президент країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Карантин