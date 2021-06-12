Литва послаблять карантинні обмеження: бари працюватимуть довше

Повідомляється, що рішення про зняття карантинних обмежень

Крім того, повідомляється, що міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс заявив, що червень може стати останнім місяцем карантину в країні, якщо ситуація не погіршиться.

"Якщо все піде так, як зараз, будемо сподіватися, що червень буде останнім місяцем, коли у нас з'явиться слово "карантин"", - сказав Дулкіс.