Литва послаблять карантинні обмеження: бари працюватимуть довше

У Литві послаблюють карантинні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Про це заявили в уряді.
Про це повідомляє Литовське національне телебачення і радіо.
Повідомляється, що рішення про зняття карантинних обмежень
Крім того, повідомляється, що міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулкіс заявив, що червень може стати останнім місяцем карантину в країні, якщо ситуація не погіршиться.
"Якщо все піде так, як зараз, будемо сподіватися, що червень буде останнім місяцем, коли у нас з'явиться слово "карантин"", - сказав Дулкіс.
Нагадаємо, що у Польщі також починають знімати карантинні обмеження на час відпусток. Але робити це будуть поступово.
Рані повідомлялося, що у Бразилії хочуть скасувати маски для тих, хто пройшов вакцинацію від коронавірусу. Про це розповів президент країни.