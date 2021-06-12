Литва ослабят карантинные ограничения: бары будут работать дольше

Сообщается, что решение о снятии карантинных ограничений

Кроме того сообщается, что министр здравоохранения Литвы Арунас Дулкис заявил, что июнь может стать последним месяцем карантина в стране, если ситуация не ухудшится.

"Если все пойдет так, как сейчас, будем надеяться, что июнь будет последним месяцем, когда у нас появится слово "карантин"", - сказал Дулкис.