Порушення слуху і поява тромбів: лікарі розповіли, чим небезпечний Delta-варіант COVID

Лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний Delta-варіант коронавірусу . Вони помітили симптоми, яких зазвичай не буває у пацієнтів зі звичайним COVID-19.

Видання повідомляє, що саме цей варіант коронавірусу викликав руйнівну епідемію в Індії. Він більш заразний, ніж інші варіанти вірусу і небезпечний.

Порушення слуху, важкі розлади шлунка і утворення тромбів, що приводить до гангрени і інші симптоми, які зазвичай не спостерігаються у пацієнтів з Covid, лікарі в Індії пов'язують з так званим варіантом Delta. Це підтвердили шість лікарів, які лікують пацієнтів з Covid в Індії.

"У деяких пацієнтів розвиваються мікротромби або маленькі згустки крові, настільки серйозні, що призводять до загибелі уражених тканин і розвитку гангрени", - сказав кардіолог з Мумбаї Ганеш Манудхане

Він уточнив, що двом пацієнтам потрібні були ампутації пальців і стопи.

Лікарі також виявляють випадки утворення тромбів в кровоносних судинах, що живлять кишківник, через що пацієнти відчувають біль в животі. Також люди звертаються за медичною допомогою у зв'язку з втратою слуху, набряком на шиї та важкою формою тонзиліту.