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Порушення слуху і поява тромбів: лікарі розповіли, чим небезпечний Delta-варіант COVID

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Індія, Вівторок 08 червня 2021 07:20
Порушення слуху і поява тромбів: лікарі розповіли, чим небезпечний Delta-варіант COVID Фото: Delta-варіант COVID поширений в Індії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Лікарі в Індії розповіли, чим небезпечний Delta-варіант коронавірусу. Вони помітили симптоми, яких зазвичай не буває у пацієнтів зі звичайним COVID-19.

Про це повідомляє ТheРrint.

Видання повідомляє, що саме цей варіант коронавірусу викликав руйнівну епідемію в Індії. Він більш заразний, ніж інші варіанти вірусу і небезпечний.

Порушення слуху, важкі розлади шлунка і утворення тромбів, що приводить до гангрени і інші симптоми, які зазвичай не спостерігаються у пацієнтів з Covid, лікарі в Індії пов'язують з так званим варіантом Delta. Це підтвердили шість лікарів, які лікують пацієнтів з Covid в Індії.

"У деяких пацієнтів розвиваються мікротромби або маленькі згустки крові, настільки серйозні, що призводять до загибелі уражених тканин і розвитку гангрени", - сказав кардіолог з Мумбаї Ганеш Манудхане

Він уточнив, що двом пацієнтам потрібні були ампутації пальців і стопи.

Лікарі також виявляють випадки утворення тромбів в кровоносних судинах, що живлять кишківник, через що пацієнти відчувають біль в животі. Також люди звертаються за медичною допомогою у зв'язку з втратою слуху, набряком на шиї та важкою формою тонзиліту.

"Найбільш тривожний аспект нинішньої епідемії в Індії - це швидкість, з якою вірус поширюється, у тому числі серед дітей", - сказав педіатр Четан Мундада.

Раніше повідомлялося, що Delta-варіант коронавірусу виявили в Австралії. Там захворіла сім'я.

Також ми писали, що у Великобританії через Delta-варіант можуть скасувати зняття обмежень.

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