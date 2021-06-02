У Литві презентували COVID-паспорт: він почне діяти з 7 червня

Віце-міністр Литви жило Сімонайтіте зазначила, що в декількох країнах ЄС документ вже запустили.

"Як ви знаєте, вчора в декількох країнах документ вже почав діяти. Найближчим часом до них приєднаються ще кілька. План - до 1 липня приєднати до цього всі країни ЄС. Значить, при подорожі Європою можна буде користуватися цифровим документом",- сказала віце-міністр.

При цьому вона зазначила, що правила безпеки будуть діяти й в майбутньому, тому треба стежити за правилами в конкретній країні.

Симонайтіте сказала, що Литва сподівається під'єднатися до системи з 7 червня. "За нашими даними, Центр регістра, як основний підрядник ... планує, що в Литві документ стартує 7 червня, ми сподіваємося, це вдасться. Крайній термін - 1 липня", - сказала вона.

Кожна країна встановлює свої вимоги щодо документа. За литовськими законами, цей сертифікат діятиме, якщо людина: