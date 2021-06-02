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У Литві презентували COVID-паспорт: він почне діяти з 7 червня

Автор: Андрій Василюк

МОЗ Литви 2 червня на прес-конференції представив Європейський COVID-сертифікат, який вже діє в декількох країнах. Цей документ забезпечить безпечне і вільне переміщення громадян в межах ЄС під час пандемії.

Про це повідомляє Delfi.

Віце-міністр Литви жило Сімонайтіте зазначила, що в декількох країнах ЄС документ вже запустили.

"Як ви знаєте, вчора в декількох країнах документ вже почав діяти. Найближчим часом до них приєднаються ще кілька. План - до 1 липня приєднати до цього всі країни ЄС. Значить, при подорожі Європою можна буде користуватися цифровим документом",- сказала віце-міністр.

При цьому вона зазначила, що правила безпеки будуть діяти й в майбутньому, тому треба стежити за правилами в конкретній країні.

Симонайтіте сказала, що Литва сподівається під'єднатися до системи з 7 червня. "За нашими даними, Центр регістра, як основний підрядник ... планує, що в Литві документ стартує 7 червня, ми сподіваємося, це вдасться. Крайній термін - 1 липня", - сказала вона.

Кожна країна встановлює свої вимоги щодо документа. За литовськими законами, цей сертифікат діятиме, якщо людина:

  • прищепилася двома дозами Comirnaty - через 7 днів після другого щеплення;
  • Janssen - через 14 днів після першої;
  • Moderna - через 14 днів після другої;
  • Vaxzevria - через 15 днів після другої.
  • Або якщо людина перехворіла COVID-19 (протягом 180 днів після хвороби), або якщо отримала негативний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Документ дозволить вільно переміщатися територією ЄС.

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