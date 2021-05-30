Локдаун в Англії хочуть повністю скасувати лише після оцінки всіх COVID-даних

Рішення про остаточне скасування в Англії 21 червня локдауну буде прийнято після оцінки даних про зараження, госпіталізацію, вакцинацію та нові варіанти коронавірусу. Влада хоче бути переконаною в доцільності скасування обмежень.

Про це заявив 30 травня в ефірі BBC міністр з питань вакцинації Надхім Захаві, передає The Guardian .

"Ми поділимося доказами з країною 14 червня, щоб загалом пояснити, де саме ми знаходимося щодо рівня зараженості, госпіталізації та, звичайно, на жаль, смертності", - сказав він.

Захаві зазначив, що уряд має бути обережним у питанні скасування карантинних заходів.

"Ми повинні бути обережними. Ми маємо переглянути дані та поділитися ними з країною", - додав урядовець.