Локдаун в Англии хотят полностью отменить только после оценки всех COVID-данных

Решение об окончательной отмене в Англии 21 июня локдауна будет принято после оценки данных о заражении, госпитализации, вакцинации и новых вариантах коронавируса. Власть хочет быть убежденной в целесообразности отмены ограничений.

Об этом заявил 30 мая в эфире BBC министр по вопросам вакцинации Надхим Захави, передает The Guardian .

"Мы поделимся доказательствами со страной 14 июня, чтобы в целом объяснить, где именно мы находимся относительно уровня зараженности, госпитализации и, конечно, к сожалению, смертности", - сказал он.

Захави отметил, что правительство должно быть осторожным в вопросе отмены карантинных мероприятий.

"Мы должны быть осторожны. Мы должны пересмотреть данные и поделиться ими со страной", - добавил чиновник.