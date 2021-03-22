Локдаун у Києві: як працює транспорт

З 23 березня Київ офіційно ввійде в "червону" зону карантину. Водночас норми карантинних обмежень "червоної" зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень.
Як працює транспорт у Києві під час локдауну, в матеріалі РБК-Україна.
У понеділок, 22 березня, транспорт у столиці працює, але з посадкою в межах 50% кількості місць.
Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник раніше повідомив, що остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене 22 березня.
У КМДА вважають, що громадський транспорт в місті має працювати.
Зазначимо, що обмеження "червоної зони" передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень.
Вчора Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення доручити Мінінфраструктури разом з МОЗ опрацювати питання функціонування транспорту в "червоних" зонах.
Нагадаємо, в Україні виявили 7893 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Львівській, Одеській та Київській областях.
Раніше повідомлялось, що Київ з 23 березня потрапить у "червону" зону. При цьому жорсткий карантин у столиці почав діяти з суботи, 20 березня.