RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун у Києві: як працює транспорт

Автор: Анастасія Рокитна

З 23 березня Київ офіційно ввійде в "червону" зону карантину. Водночас норми карантинних обмежень "червоної" зони передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень.

Як працює транспорт у Києві під час локдауну, в матеріалі РБК-Україна.

У понеділок, 22 березня, транспорт у столиці працює, але з посадкою в межах 50% кількості місць.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник раніше повідомив, що остаточне рішення щодо роботи громадського транспорту в Києві буде ухвалене 22 березня.

У КМДА вважають, що громадський транспорт в місті має працювати.

Зазначимо, що обмеження "червоної зони" передбачають зупинку регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень.

Вчора Державна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення доручити Мінінфраструктури разом з МОЗ опрацювати питання функціонування транспорту в "червоних" зонах.

Нагадаємо, в Україні виявили 7893 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Львівській, Одеській та Київській областях.

Раніше повідомлялось, що Київ з 23 березня потрапить у "червону" зону. При цьому жорсткий карантин у столиці почав діяти з суботи, 20 березня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України транспортКарантин
Читайте також
Миколаїв вводить жорсткий карантин
Меркель хоче продовження локдауну в Німеччині на квітень
Прогноз погоди