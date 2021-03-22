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Локдаун в Киеве: как работает транспорт

Автор: Анастасия Рокитна

С 23 марта Киев официально попадет в "красную" зону карантина. Вместе с тем нормы карантинных ограничений "красной" зоны предусматривают остановку регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.

Как работает транспорт в Киеве во время локдауна, в материале РБК-Украина.

В понедельник, 22 марта, транспорт в столице работает, но с посадкой в пределах 50% количества мест.

Первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник ранее сообщил, что окончательное решение относительно работы общественного транспорта в Киеве будет принято 22 марта.

В КГГА считают, что общественный транспорт в городе должен работать.

Отметим, что ограничения "красной зоны" предусматривают остановку регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок.

Вчера Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить Мининфраструктуры совместно с Минздравом разработать вопросы функционирования транспорта в "красных" зонах.

Напомним, в Украине обнаружили 7893 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений во Львовской, Одесской и Киевской областях.

Ранее сообщалось, что Киев с 23 марта попадет в "красную" зону. При этом жесткий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

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