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Локдаун у Туреччині не торкнеться українських туристів

Новость на русском → Анкара, Вівторок 27 квітня 2021 14:20
Локдаун у Туреччині не торкнеться українських туристів Фото: українських туристів локдаун в Туреччині не торкнеться (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Локдаун в Туреччині, який запровадили до 17 травня, не торкнеться українських туристів. Вони зможуть вільно пересуватися країною та відвідувати пам'ятки.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за підсумками переговорів з турецькою стороною.

За його словами, обмеження не торкнуться туристів, які запланували відпочинок з проживанням в готелях.

"Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а значить подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися по країні і без великого скупчення людей відвідувати пам'ятки", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина з 29 квітня вводить повний локдаун. Проте іноземні туристи не потрапляють під обмеження, зокрема, комендантської години вони не зобов'язані дотримуватися. Але на інших іноземців, які проживають або працюють в Туреччині, дані обмеження поширюються.

РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.

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