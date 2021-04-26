Туреччина з 29 квітня вводить повний локдаун

Уряд Туреччини прийняв рішення ввести повний локдаун на території країни. Він діятиме з 29 квітня по 17 травня.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердган , передає агентство Anadolu.

"З 19:00 29 квітня до 05: 00 ранку 17 травня вводиться повний локдаун", - заявив він.

Так, з четверга в країні міжміські поїздки будуть дозволені тільки за обов'язковим дозволом, а громадський транспорт буде працювати з 50%-ної завантаженістю.

"Всі офіси, робочі місця, крім окремо обумовлених з боку МВС, будуть закриті", - заявив президент Туреччини.

Крім того, всі навчальні заклади, включаючи садочки та університети, будуть закриті.

"Щоб процес приносив бажані результати, правила повинні суворо дотримуватися, і зловживання заходами неприпустимо", - підкреслив Ердоган.