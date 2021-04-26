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Туреччина з 29 квітня вводить повний локдаун

Новость на русском → Анкара, Понеділок 26 квітня 2021 20:27
Туреччина з 29 квітня вводить повний локдаун Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Уряд Туреччини прийняв рішення ввести повний локдаун на території країни. Він діятиме з 29 квітня по 17 травня.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердган, передає агентство Anadolu.

"З 19:00 29 квітня до 05: 00 ранку 17 травня вводиться повний локдаун", - заявив він.

Так, з четверга в країні міжміські поїздки будуть дозволені тільки за обов'язковим дозволом, а громадський транспорт буде працювати з 50%-ної завантаженістю.

"Всі офіси, робочі місця, крім окремо обумовлених з боку МВС, будуть закриті", - заявив президент Туреччини.

Крім того, всі навчальні заклади, включаючи садочки та університети, будуть закриті.

"Щоб процес приносив бажані результати, правила повинні суворо дотримуватися, і зловживання заходами неприпустимо", - підкреслив Ердоган.

Нагадаємо, 16 квітня влада Туреччини прийняла рішення продовжити термін дії вимоги про пред'явлення негативного ПЛР-тесту на коронавірус для в'їзду громадян України та інших країн. Вимога діятиме щонайменше до 31 травня цього року.

Зазначимо, раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що через збільшення захворюваності коронавірусом, буде посилено карантин.

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