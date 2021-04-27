RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Локдаун у Туреччині не торкнеться українських туристів

Автор: РБК-Україна

Локдаун в Туреччині, який запровадили до 17 травня, не торкнеться українських туристів. Вони зможуть вільно пересуватися країною та відвідувати пам'ятки.

Про це в Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко за підсумками переговорів з турецькою стороною.

За його словами, обмеження не торкнуться туристів, які запланували відпочинок з проживанням в готелях.

"Готелі тут проходять відповідну сертифікацію, а значить подорожі є безпечними. Прогулянки поза територією готелю для туристів є також доступними. Можна спокійно пересуватися по країні і без великого скупчення людей відвідувати пам'ятки", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Туреччина з 29 квітня вводить повний локдаун. Проте іноземні туристи не потрапляють під обмеження, зокрема, комендантської години вони не зобов'язані дотримуватися. Але на інших іноземців, які проживають або працюють в Туреччині, дані обмеження поширюються.

РБК-Україна писало, що буде з путівками і чи варто планувати відпочинок через локдаун в Туреччині.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ТурциятуристыЛокдаун