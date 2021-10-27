Львів у "червоній" зоні може ввести додаткові обмеження
Після переходу до "червоної" зони адаптивного карантину Львів може ввести додаткові обмеження крім стандартних. На сьогодні тривають обговорення з представниками бізнесу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника міського голови Андрія Москаленка.
"Сьогодні ми проводимо консультації з представниками сфери послуг, ринків, громадського харчування, торгових центрів, представниками сфери культури. Завтра вранці буде засідання міської комісії ТЕБ і НС. Зрозуміло, що будуть акцептовані рішення по "червоній" зоні, але з урахуванням динаміки, яка на сьогодні є, ми розглядаємо ряд додаткових обмежень", - зазначив він.
За його словами, такі обмеження почнуть діяти у Львові в той самий день, в який згідно з постановою передбачена "червона" зона.
"Які це саме обмеження, ми зможемо озвучити відразу після комісії", - зазначив Москаленко.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська область перейде в "червону" зону з 30 жовтня.
Стандартні обмеження передбачаютьзаборону роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, ринків, спортзалів, фітнес-центрів. Також заборонені і масові заходи.
Ці заходи не поширюються на роботу продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків, ветеринарних клінік. І важливою відмінністю "червоної" зони в цьому році є те, що обмежень можна уникнути при наявності вакцинації від COVID або негативного тесту.