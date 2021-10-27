ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Львів у "червоній" зоні може ввести додаткові обмеження

Новость на русском →
Львів, Середа 27 жовтня 2021 13:45
Львів у "червоній" зоні може ввести додаткові обмеження Фото: Львів не обмежиться заходами "червоної" зони (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Після переходу до "червоної" зони адаптивного карантину Львів може ввести додаткові обмеження крім стандартних. На сьогодні тривають обговорення з представниками бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг першого заступника міського голови Андрія Москаленка.

"Сьогодні ми проводимо консультації з представниками сфери послуг, ринків, громадського харчування, торгових центрів, представниками сфери культури. Завтра вранці буде засідання міської комісії ТЕБ і НС. Зрозуміло, що будуть акцептовані рішення по "червоній" зоні, але з урахуванням динаміки, яка на сьогодні є, ми розглядаємо ряд додаткових обмежень", - зазначив він.

За його словами, такі обмеження почнуть діяти у Львові в той самий день, в який згідно з постановою передбачена "червона" зона.

"Які це саме обмеження, ми зможемо озвучити відразу після комісії", - зазначив Москаленко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Львівська область перейде в "червону" зону з 30 жовтня.

Стандартні обмеження передбачаютьзаборону роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, кінотеатрів, театрів, ринків, спортзалів, фітнес-центрів. Також заборонені і масові заходи.

Ці заходи не поширюються на роботу продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти, банків, ветеринарних клінік. І важливою відмінністю "червоної" зони в цьому році є те, що обмежень можна уникнути при наявності вакцинації від COVID або негативного тесту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Карантин Червона зона карантину
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус